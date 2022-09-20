



Саудовская Аравия отправит астронавтов в космос на корабле Space-X - Reuters

Саудовская Аравия планирует отправить двух астронавтов на Международную космическую станцию ​​в начале 2023 года на борту космического корабля Илона Маска Space-X, сообщает Reuters.



Согласно источникам издания, сделка была подписана ранее в этом году в частном порядке с Axiom Space, базирующейся в Хьюстоне компанией, отвечающей за управление частными космическими миссиями для исследователей и туристов.



В рамках соглашения они будут отправлены в капсуле Space-X Crew Dragon на космическую станцию, где пробудут неделю.