



Саудовская Аравия освободила гражданина США, приговоренного к 19 годам тюрьмы

Власти Саудовской Аравии в попытке ослабить напряженность в отношениях с США во вторник освободили гражданина США, приговоренного к 19 годам тюремного заключения за критику правительства в Twitter. Сын освобожденного Саада Ибрагима Альмади сообщил, что после освобождения его отцу по-прежнему запрещено свободное перемещение и он находится в своем доме в Эр-Рияде.



72-летний Альмади был приговорен уголовным судом к 16 годам тюремного заключения в 2022 году, а в прошлом месяце апелляционный суд увеличил его срок до 19 лет.



"Все обвинения сняты, но теперь мы должны бороться с запретом на поездки", — сказал Ибрагим.



Альмади, гражданин США и Саудовской Аравии, который жил на пенсии во Флориде, был арестован после приземления в Эр-Рияде в ноябре 2021 года по нескольким обвинениям, включая финансирование терроризма и работу по дестабилизации королевства.



Его дело, наряду с делами других граждан США, на которых по-прежнему действует запрет на въезд в Саудовскую Аравию, усугубило и без того натянутые отношения между двумя традиционными союзниками.



Президент США Джо Байден заявил, что поднял этот вопрос во время встреч с королем Салманом и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, когда он посетил Саудовскую Аравию в июле.



В октябре Байден пообещал, что для Эр-Рияда будут последствия после того, как нефтяной альянс ОПЕК+, возглавляемый Саудовской Аравией и в который входит Россия, решил сократить целевые показатели добычи. Но в последнее время обе стороны работают над улучшением отношений.



Королевство, крупнейший в мире экспортер нефти, вкладывает сотни миллиардов долларов в стремление преобразовать и открыть свою экономику и снизить зависимость от сырой нефти.



Реформы сопровождались массой арестов критиков принца Мухаммеда, а также бизнесменов, священнослужителей и правозащитников.



На прошлой неделе государственное телевидение Саудовской Аравии показало заключенных, отбывающих многолетние тюремные сроки после публикации критических постов в Twitter.



В прошлом году две женщины из Саудовской Аравии были приговорены к 45 и 35 годам заключения по обвинению в "использовании Интернета для разрыва социальной ткани".



Абдулла Алауд, саудовский директор Freedom Initiative, сказал, что освобождение Альмади показало, что давление со стороны Соединенных Штатов было эффективным.



"В Саудовской Аравии слишком много заключенных, не имеющих гражданства США, чтобы привлечь внимание к своим делам. Освобождение Альмади показывает, что стратегическое давление работает, и официальные лица США должны продолжать настаивать на освобождении заключенных и отмене запретов на поездки", — сказал он.



В этом месяце сенаторы-демократы и республиканцы США представили резолюцию, которая может привести к переоценке помощи королевству в области безопасности учитывая его репутацию в области соблюдения прав человека.



