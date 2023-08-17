



Сандра Буллок может лишиться “Оскара”

В 2010 году Сандра Буллок получила “Оскар” за лучшую женскую роль в биографическом фильме “Невидимая сторона”, в котором благополучная белая семья берет к себе бездомного негритянского подростка и помогает стать ему спортивной звездой и поступить в университет.. И вот через 13 лет заслуженную награду могут у нее отнять.



Издание TMZ сообщило, что американский футболист Майкл Оэр, о котором и снят фильм, заявил, что некоторые события в картине не соответствуют реальности. Например, на самом деле семья Туохи не усыновляла его, как было показано в фильме, а он был передан органам опеки. Майкл утверждает, что семья достаточно заработала благодаря проекту, в то время как он сам ничего не получил.



Пользователи Twitter тут же набросились на Сандру Буллок, утверждая, что из-за этого скандала она не заслуживает престижной награды. Впрочем, какое отношение актриса имеет к созданию сюжета фильма, не уточняется.