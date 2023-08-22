



Сандра Буллок хочет развеять прах бойфренда в особенном месте

Сандра Буллок планирует развеять прах покойного партнера Брайана Рэндалла в море в их особом месте на Багамах. Об этом пишет Daily Mail.



59-летняя оскароносная актриса рассматривает возможность возвращения на виллу "Три пчелы" на острове Харбор, чтобы развеять прах Брайана Рэндалла. Там они когда-то обменялись поцелуями и клятвами в вечной любви.



"Это было место, где они разделили свои самые счастливые моменты вместе, с детьми и друзьями", — сказал источник.



Брайан Рэндалл скончался в начале августа после того, как в течение многих лет страдал от БАС, также известным как боковой амиотрофический склероз или болезнь Лу Герига.



Дочь Рэндалла, 29-летняя Скайлар Стейтен Рэндалл, на прошлой неделе забрала прах своего отца.



Представитель кладбища Hollywood Forever доставил урну с прахом в ее квартиру в Лос-Анджелесе всего через три дня после его смерти. Согласно источнику, "Сандра взяла Скайлар под свое крыло с тех пор, как умер ее отец".



Буллок и Рэндалл никогда не были официально женаты, но обменялись клятвами на пляже на Багамах на интимной церемонии, свидетелями которой стали друзья и семья, 31 декабря 2017 года.