



Самый статусный принт сезона: логомания в коллекции бренда ELISABETTA FRANCHI

Логомания триумфально возвращается в коллекции многих ведущих мировых дизайнеров и в этом сезоне она на пике моды. Бренды с гордостью украшают модели своими монограммами, а фэшионисты с удовольствием носят брендовые вещи, элегантно подчеркивающие их статус. В зимней коллекции ELISABETTA FRANCHI этому принту определено почетное место.



Популярность тренда логомания во многом определяется тем, что за каждым элитным брендом стоит не только модная и стильная одежда, но и его философия и основополагающие ценности. Так, например, итальянский дизайнер Элизабетта Франки создает свои коллекции для женщин, которые умеют по-настоящему испытывать эмоции и пробуждать чувства в других. Для женщин, которые живут полной жизнью, не ограничивая себя и ставя перед собой одну единственную цель – воплотить свои мечты в жизнь. Модели Элизабеты Франки подчеркивают одновременно силу и женственность, решительность и романтичность. Выбирая принт с монограммой, поклонницы бренда отождествляют себя с тем образом, который создает дизайнер.



Как рекомендуется носить принт с монограммами?



*Смело и эффектно логомания смотрится в образах total look, однако, важно помнить, что такие вещи всегда доминантны, поэтому сочетать можно исключительно одинаковые принты одного бренда.



*Очень стильно смотрится сочетание лого-принтов с одноцветными элементами, например, юбка с монограммой будет прекрасно гармонировать в однотонной или контрастной блузой.





*К монохромному образу добавить аксессуары с логоманией – колготки, сумку или туфли. Они станут основным акцентом образа и его завершающим штрихом. Здесь лучше выбирать базовые цвета для монохрома, чтобы внимание фокусировалась на логотипах.

О бренде ELISABETTA FRANCHI



ELISABETTA FRANCHI — считается одним из самых успешных брендов в Италии и во всем мире. Он снискал высокую популярность у ценительниц моды по всему миру, благодаря высокому качеству изделий и особому вниманию к деталям. Бренд ELISABETTA FRANCHI относят к категории брендов доступной роскоши - это элитный бренд моды prêt-à-porter по доступным ценам.

Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Москва, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.



Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.



Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.



Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.



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