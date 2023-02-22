



Самый низкий в мире коэффициент рождаемости в Южной Корее снова упал

Рождаемость в Южной Корее упала в прошлом году до рекордно низкого уровня, как показали данные в среду, что стало еще одним печальным событием для страны с самым низким в мире числом ожидаемых детей на каждую женщину.



Среднее количество ожидаемых детей на одну южнокорейскую женщину за всю ее репродуктивную жизнь упало до 0,78 в 2022 году по сравнению с 0,81 годом ранее, свидетельствуют официальные ежегодные данные Статистического управления Кореи.



Это самый низкий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где в 2020 году средний показатель составлял 1,59, и намного ниже уровня рождаемости в США (1,64) и Японии (1,33) в том же году.



Правительству не удалось обратить вспять падение рождаемости, несмотря на ежегодные траты миллиардов долларов на субсидии по уходу за детьми.



По состоянию на 2020 год Южная Корея была единственной страной среди членов ОЭСР с показателем ниже 1, что привело к сокращению населения.



В Южной Корее брак считается необходимым условием для рождения детей, но количество браков в стране также сокращается из-за заоблачных расходов на жилье и образование.



В столице страны Сеуле зарегистрирован самый низкий уровень рождаемости в стране - 0,59.

