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Самый маленький пони ест с котом из одной миски
29.04.2024 01:30 MIGnews.com

Самый маленький пони ест с котом из одной миски

Шетлендскому пони Пумукелю пять лет. Это самая маленькая лошадка в мире. 

Пумукель живет в городе Бреккерфельд на западе Германии. Высота животного — всего 52 см. Его владелица Каролина Вайдеманн рассказала,  что специалисты трижды измерили Пумукеля с помощью складной линейки, строительного уровня и лазерной линейки.

Однако это не единственный рекорд малыша. 

В мае 2023 года Пумукель протащил бревно весом 41 кг, то есть тяжелее его самого. Это оказалось рекордом. 

Пони очень дружелюбен. У него есть друг — местный кот Робин. Они неразлучны и даже едят из одной миски.
 

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