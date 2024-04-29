Самый маленький пони ест с котом из одной миски
Шетлендскому пони Пумукелю пять лет. Это самая маленькая лошадка в мире.
Пумукель живет в городе Бреккерфельд на западе Германии. Высота животного — всего 52 см. Его владелица Каролина Вайдеманн рассказала, что специалисты трижды измерили Пумукеля с помощью складной линейки, строительного уровня и лазерной линейки.
Однако это не единственный рекорд малыша.
В мае 2023 года Пумукель протащил бревно весом 41 кг, то есть тяжелее его самого. Это оказалось рекордом.
Пони очень дружелюбен. У него есть друг — местный кот Робин. Они неразлучны и даже едят из одной миски.