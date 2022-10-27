



“Самый грязный человек в мире” умер, приняв первую за 50 лет ванну

В воскресенье иранец Моу Хаджи, который не мылся более полувека, скончался возрасте 94 лет в деревне Дейгях южной провинции Фарс, сообщает информационное агентство IRNA. “Самый грязный человек в мире” избегал есть свежие продукты и принимать душ из-за страха заболеть, цитирует агентство слова местного чиновника.



Но “впервые несколько месяцев назад жители деревни отвели его в ванную, чтобы помыться”, – сообщает IRNA. “Вскоре после этого он заболел и в воскресенье покончил с собой”.



Хотя Моу Хаджи никогда не имел семьи, местные жители относились к чудаку с некоторой симпатией и построили ему хижину из шлакоблоков, чтобы он не спал в яме в земле.



В последние годы эксцентричный иранец стал объектом любопытства: люди публиковали видео о его странном поведении – он выкуривал до пяти сигарет одновременно или курил навоз. Утверждалось, что он предпочитал есть гнилое мясо дикобраза, и выпивал в день пять литров воды, собранной из луж в ржавое ведро. Несмотря на этот неортодоксальный образ жизни, Моу Хаджи был вполне здоров, что подтвердила после осмотра группа врачей из Тегерана в начале этого года.