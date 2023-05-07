



Самый дорогой пентхаус Израиля продается за 128 миллионов шекелей

Элитные апартаменты в комплексе Port TLV Residence сохраняют свою ценность даже в нынешний период спада на рынке недвижимости. Hagag не снижает цены – пентхаус в проекте предлагается по цене 180 тысяч шекелей за метр.



Самый дорогой пентхаус в Израиле стоимостью 128 миллионов шекелей предлагается в роскошном комплексе Port TLV Residence от Hagag Brothers. В эти дни впечатляющее здание Port TLV Residence уже можно увидеть у входа в порт Тель-Авива, строительство которого планируется завершить в 2024 году.



Port TLV Residence — это проект Hagag Brothers, которые руководили строительством десятков проектов в престижных местах.



Этот роскошный жилой комплекс состоит из 10 этажей и был спроектирован Иланом Пивко, одним из ведущих архитекторов Израиля. Проект расположен в порту Тель-Авива, всего в 50 метрах от набережной, в трех минутах от пристани для яхт Гордон, отеля Hilton и парка Яркон, а также в нескольких минутах ходьбы от всего, что может предложить Тель-Авив.



Портовый пентхаус занимает два этажа – 9 и 10 – и включает в себя обширную и впечатляющую территорию общей площадью около 500 кв.м. и 453 кв.м. балконов, а также крыши и бассейна на крыше.



Эксклюзивный пентхаус Port будет состоять из 3 больших люксов, главной спальни и двух полулюксов, столовой, нескольких жилых и рекреационных зон, большой кухни, внешней гидромассажной ванны, великолепного балкона, окружающего все здание снаружи, и крыши. с огромным и открытым пейзажным бассейном, обеспечивающим 360-градусный обзор захватывающего дух вида вокруг, а также лифтом, ведущим прямо в жилой холл на 9-м этаже. Все это будет включать в себя аксессуары, персонализированные международными дизайнерами: кухня – Bulthaup; ванные комнаты – Бофи; каменные перегородки – Vaselli; каменное покрытие – Fertival; латунные элементы – Hengh; перегородки – Glass Italia.



При желании пентхаус можно разделить на два отдельных пентхауса на 9 и 10 этажах.