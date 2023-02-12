



Самый дорогой дом Израиля продан за 173 млн шекелей

Дом площадью 1000 квадратных метров на улице Галей Тхелет в Герцлии-Питуах был продан за 173 миллиона шекелей. И это самая дорогая сделка с недвижимостью в Израиле в прошлом году.



Как сообщает " Globes", компания, доверенным лицом которой является юридическая фирма S. Horowitz & Co., купила дом на улице Галей Тхелет, 66 у израильско-российского бизнесмена Бориса Кузинеца за 173 миллиона шекелей. В S. Horowitz & Co.отказались комментировать этот вопрос, но, судя по всему, за сделкой стоит израильский бизнесмен.



Кузинец купил этот дом тринадцать лет назад за 82 миллиона шекелей у Михаэля Кауфмана, бывшего генерального директора компании Alcatel-Lucent Israel.



По цене данная сделка опережает ту, в которой Рони и Ифат Ирани купили трехэтажный пентхаус в башне "Шалом Меир" в Тель-Авиве за 145 миллионов шекелей.



Согласно данным, опубликованным на сайте Налогового управления Израиля, в прошлом году на улице Галей Техелет, самой дорогой улице Израиля, было совершено еще три сделки: дом площадью 375 квадратных метров под номером восемь на улице был продан за 11,7 миллиона шекелей; другой дом площадью 651 квадратный метр под номером восемнадцать был продан за 22,3 миллиона шекелей, а третий дом под номером 56 был продан за 100,8 миллиона шекелей. Последняя покупка была совершена Тедди Саги.



