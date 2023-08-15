



Самый большой щенок в мире имеет рост 1,8 м и весит 78 кг в девять месяцев

Самый большой в мире щенок, который весит колоссальные 78 килограмм и достигает ошеломляющих 1,8 метров в высоту, был выведен, чтобы воспроизвести вымершую древнюю породу собак.



В девять месяцев огромный Евфрат съедает восемь чашек собачьего корма в день и играет с заборным столбом. Это новая порода – американский молосс, которая является ближайшим генетическим потомком месопотамского молосса, существовавшего в 5000 году до н.э. Из-за массивности и свирепого вида этих собак использовали на войне.



Владелец Евфрата Джаред Хаузер из Солт-Лейк-Сити (штат Юта), считает, что у него самый большой щенок в мире.

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“Я не могу удержать его на поводке, Евфрат может легко тащить меня по дороге, – говорит он. “Просто виляя хвостом, он может без проблем сбить с ног взрослого мужчину”



Евфрат стоил 5000 долларов и был самым крупным в помете. Джаред решил завести более крупную собаку после вторжения в его дом, когда грабитель выбросил из окна собаку породы кане-корсо.



“Молоссы древней Месопотамии были великолепными животными. С черной тигровой шерстью, такой же темной, как ночь, и массивным телосложением они выглядели свирепыми и заставляли людей трепетать только свои видом. Единственные две прямые линии, происходящие от этой древней собаки, – это английский и неаполитанский мастиф. Путем их селективного скрещивания получили американских молоссов – настоящий реликт из древнего прошлого”, – объяснил заводчик.