



Самые дорогие подарки на Новый год 2023 – TOP 7

Когда еще дарить – себе или другим - самое дорогое, самое роскошное, самое гламурное, как не на главный праздник года?



Мы подготовили для вас рейтинг 7 (именно это число получается, если сложить все цифры нового года) самых дорогих (все же, в пределах разумного) подарков, которые можно найти в магазинах (и на сайтах) Израиля. Эти подарки можно купить как любимым людям, так и себе, чтобы выглядеть в Новогоднюю ночью на миллион, потратив при этом намного меньше.

Вечернее платье - Elisabetta Franchi 7330 шекелей

Сапоги-кольчужки на шпильке Lafayette Italy 2999 шекелей

Коктейльное платье Jack Kuba 2841 шекелей

Крем люксовой линии Re-Nutriv от Estee Lauder - 1890 шекелей

Ароматный Advent Calendar Jo Malone London - 1750 шекелей

Tom Ford Oud Wood Intense - 1315 шек. за 50 мл

Яркий Advent Calendar М.А.С – 1070 шекелей

Потрясающее, гипюровое, расшитое кристаллами и стразами, с подчеркнутой талией и широкой юбкой с воланами, полупрозрачное – в общем, этот дизайнерский артефакт сочетает в себе все самое манящее, интригующее и шикарное из мира моды.Elisabetta Franchi – это мода prêt-à-porter с бутиками в Париже, Милане, Мадриде, Москве, Дубае, постоянный участник Международной недели моды в Милане. Шоурум бренда находится в центре Квартала моды в Милане на шести этажах здания площадью в тысячу квадратных метров. Израильский магазин бренда поменьше, но цены на одежду такие же, как в Италии.Сам Пако Рабан мог создать такой арт-объект. Сапоги на высоченной шпильке, с металлическим верхом и яркой расписной подошвой – это настоящий Новый год! Полюбоваться ими можно в сети люксовой обуви Lafayette Italy. Вся обувь в десятке магазинов сети прямо с фабрик Италии, она необычно яркая, цветная и очень удобная: все же итальянские колодки – самые комфортные в мире.Французское линжери с кружевами ручной работы может статьи сенсационным нарядом на Новый год – lingerie look в этом сезоне вернулся на модные подиумы с помпой и фейерверками.Это нежнейшее платье слэш нижнее белье мы нашли в бутике Jack Kuba (вообще их 37 по всей стране). В этой сети покупают французское, итальянское, американское нижнее белье многие знаменитости.Новый крем для лица люксовой линии Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Energy от Estee Lauder называют черным бриллиантом бьюти-индустрии не только из-за любви к красивым сравнениям. Этот крем содержит экстракт черного трюфеля Black Diamond - редчайшего чуда природы, преобразованного в чистую эссенцию с помощью запатентованной формулы. Для еще большего эффекта крем можно дополнить серумом этой же линии за 1200 шекелей.Каждый день наступившего Нового года открываем новый ящичек календаря, наполненного 25-ю ароматными деликатесами, среди которых парфюмы, косметические средства для ванны, для тела, для путешествий, миниатюрные свечи в лимитированном выпуске и 2 бесплатных полноразмерных продукта.Каждый аромат от Jo Malone London основан на редких натуральных ингредиентах, а свечи делаются вручную. Их создание занимает до двух лет, в процессе участвуют 16 человек. Выглядят все подарки бренда, как настоящий королевский дар.Люксовая коллекция Private Oud от Тома Форда — это путешествие в гипнотические глубины чувственного запаха агарового дерева (дерева уд). «Я хотел создать что-то удивительное и беспрецедентное, сочетающее компоненты из совершенно разных миров», - так описывал свое вдохновение сам Том Форд. Новый год – правильное время, чтобы попробовать и оценить нечто абсолютно новое. Парфюм Oud Wood Intense создан и для Него, и для Нее – каждый найдет в нем созвучные ему ноты.Огромная коллекция для макияжа от М.А.С позволяет рисовать новое лицо каждый день. 24 продукта для макияжа с сюрпризами аккуратно уложены в красную нарядную коробку с мини-ящичками, которые мы будем открывать с замиранием сердца. Помады, блески, тени, кремы, айлайнеры, спреи, бальзамы, туши, карандаши, румяна, бронзеры - этот год станет феерией. (Кстати, все продукты календаря по отдельности стоят 2155 шек.)