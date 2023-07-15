



Самые дефицитные профессии в Евросоюзе

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует целенаправленную трудовую миграцию как решение растущей нехватки рабочей силы в Европейском союзе.



В новом отчете ЕК подчеркивается борьба ЕС за удовлетворение потребностей рынка труда, при этом различные сектора, такие как строительство, здравоохранение и STEM (естественные науки, технология, инженерия и математика - ред.), больше всего пострадали в 2022 году.



В отчете Комиссии, который называется "Занятость и социальное развитие в Европе", рекомендуется, чтобы одним из способов решения проблемы отсутствия работников в ключевых секторах во всех государствах-членах также было продвижение целевой трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС.



Другие решения проблемы, рекомендованные в том же отчете, включают в себя инвестиции в программы обучения и развития навыков взрослых с определенным образованием, преодоление разрыва в гендерной занятости, мотивацию молодых и пожилых людей к более активному участию на рынке труда, а также устранение барьеров на пути к трудоустройству.



Кроме того, предлагается улучшение условий труда и оплаты на определенных должностях для привлечения и удержания работников, сообщает SchengenVisaInfo.



В десятку самых дефицитных профессий в ЕС входят:

Каменщики

Плотники и столяры

Водители большегрузных и грузовых автомобилей

Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков

Сестринские специалисты

Сантехники и монтажники труб

Строительные и смежные электрики

Сварщики и газовщики

Бетоноукладчики, бетонщики и рабочие родственных занятий

Работники листового металла

С другой стороны, таких профессий, как графические и мультимедийные дизайнеры, журналисты, фотографы, продавцы в магазинах, дизайнеры интерьеров и декораторы, в избытке.