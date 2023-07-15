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Самые дефицитные профессии в Евросоюзе
15.07.2023 16:30 Дара Киевская

Самые дефицитные профессии в Евросоюзе

Европейская комиссия (ЕК) рекомендует целенаправленную трудовую миграцию как решение растущей нехватки рабочей силы в Европейском союзе.

В новом отчете ЕК подчеркивается борьба ЕС за удовлетворение потребностей рынка труда, при этом различные сектора, такие как строительство, здравоохранение и STEM (естественные науки, технология, инженерия и математика - ред.), больше всего пострадали в 2022 году.

В отчете Комиссии, который называется "Занятость и социальное развитие в Европе", рекомендуется, чтобы одним из способов решения проблемы отсутствия работников в ключевых секторах во всех государствах-членах также было продвижение целевой трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС.

Другие решения проблемы, рекомендованные в том же отчете, включают в себя инвестиции в программы обучения и развития навыков взрослых с определенным образованием, преодоление разрыва в гендерной занятости, мотивацию молодых и пожилых людей к более активному участию на рынке труда, а также устранение барьеров на пути к трудоустройству.

Кроме того, предлагается улучшение условий труда и оплаты на определенных должностях для привлечения и удержания работников, сообщает SchengenVisaInfo.

В десятку самых дефицитных профессий в ЕС входят:

  • Каменщики 
  • Плотники и столяры
  • Водители большегрузных и грузовых автомобилей
  • Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков
  • Сестринские специалисты
  • Сантехники и монтажники труб
  • Строительные и смежные электрики
  • Сварщики и газовщики
  • Бетоноукладчики, бетонщики и рабочие родственных занятий
  • Работники листового металла
С другой стороны, таких профессий, как графические и мультимедийные дизайнеры, журналисты, фотографы, продавцы в магазинах, дизайнеры интерьеров и декораторы, в избытке.

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