Самые дефицитные профессии в Евросоюзе
Европейская комиссия (ЕК) рекомендует целенаправленную трудовую миграцию как решение растущей нехватки рабочей силы в Европейском союзе.
В новом отчете ЕК подчеркивается борьба ЕС за удовлетворение потребностей рынка труда, при этом различные сектора, такие как строительство, здравоохранение и STEM (естественные науки, технология, инженерия и математика - ред.), больше всего пострадали в 2022 году.
В отчете Комиссии, который называется "Занятость и социальное развитие в Европе", рекомендуется, чтобы одним из способов решения проблемы отсутствия работников в ключевых секторах во всех государствах-членах также было продвижение целевой трудовой миграции из стран, не входящих в ЕС.
Другие решения проблемы, рекомендованные в том же отчете, включают в себя инвестиции в программы обучения и развития навыков взрослых с определенным образованием, преодоление разрыва в гендерной занятости, мотивацию молодых и пожилых людей к более активному участию на рынке труда, а также устранение барьеров на пути к трудоустройству.
Кроме того, предлагается улучшение условий труда и оплаты на определенных должностях для привлечения и удержания работников, сообщает SchengenVisaInfo.
В десятку самых дефицитных профессий в ЕС входят:
- Каменщики
- Плотники и столяры
- Водители большегрузных и грузовых автомобилей
- Наладчики и операторы металлообрабатывающих станков
- Сестринские специалисты
- Сантехники и монтажники труб
- Строительные и смежные электрики
- Сварщики и газовщики
- Бетоноукладчики, бетонщики и рабочие родственных занятий
- Работники листового металла