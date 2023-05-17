



Самые большие драконы в стране летят на юг

С 26 апреля по 26 июля в Парке науки Карассо в Беэр-Шеве посетители парка смогут увидеть волшебных драконов, почувствовать их дыхание и грозный рык, удивиться размаху их крыльев, узнать из истории и легенды. Парк приглашает открыть для себя волшебный мир, где оживают загадочные существа.



В огромном парке, помимо выставки драконов в натуральную величину, родителей и детей будут ждать самые весёлые и интересные аттракционы и развлечения.



Вы сможете отправиться в путешествие по парку гигантских движущихся драконов и волшебных персонажей из фантастических миров. Сфотографироваться с драконами и сделать селфи на фоне чудовищ – что может быть веселее? Пройти потаенными тропами и встретить на своем пути движущегося загадочного стража истории. А также на территории парка - кондиционированный, закрытый комплекс виртуальной реальности, где можно отправиться в головокружительное приключение на спине дракона. Для тихих, спокойных минут – уголок детского творчества, где можно раскрашивать и рисовать сказочных существ.



Приходите познакомиться с волшебными историями драконов со всего света. Их истории можно будет прочитать на трех языках: иврите, английском и русском. Вас встретят трехглавый ирландский дракон, индийский водяной дракон, австралийский дракон-путешественник, золотой китайский дракон и много других.



Доктор Нецах Фарбиаш, генеральный директор Парка науки Карассо, так говорит об этой выставке: «Альберт Эйнштейн много говорил о важности воображения. Парк науки Карассо дает массу возможностей для развития воображения и любознательности. Мы решили представить эту выставку, полностью посвященную воображаемым существам, чтобы дать возможность провести увлекательную дискуссию о разнице между реальностью и воображением в эпоху, когда системы искусственного интеллекта играют все большую роль в производстве информации, которую мы потребляем.



Экспозиция в музейном комплексе предлагает посетителям выставку огромных драконов, которые оживают буквально у вас на глазах. В дополнение к выставке, которая будет идти около трех месяцев, музей предлагает мастер-классы, квесты, постоянные и меняющиеся экспозиции, FAB LAB и многое другое. Все они передают опыт науки по-разному, но одинаково интересно».



Дни и часы работы:

Воскресенье – 10:00-17:00

Понедельник – 10:00-17:00

Вторник – 10:00-19:00

Среда – 10:00-17:00

Четверг – 10:00-22:00

Пятница – закрыто

Суббота – 10:00-22:00



Дни и часы работы в праздник «ШАВУОТ»:

Четверг ( 25/05 ) – 10:00-22:00

Пятница ( 26/05 ) – 10:00-17:00

Суббота ( 27/05 ) – 10:00-22:00



Подробная информация и заказ билетов: https://bit.ly/3Wb4fdI





