



Самую высокую точку Польши сделали еще выше: как так получилось

Польский спортсмен Войцех Соберайский сделал самую высокую точку своей страны еще выше на целый метр.



На своей странице в Instagram он признался, что вынес для этого на гору Рису в Татрах огромный камень, который весил 50 килограммов.



Естественная высота этой точки зафиксирована на отметке 2 499 метров над уровнем моря. Такое "некруглое" число не понравилось поляку, потому он решил исправить такую "несправедливость".



"Отныне самая высокая вершина Польши составляет 2500 метров", — похвастался Соберайский.



Теперь, если в администрации Татранского национального парка решат, что он нарушил природоохранное законодательство, ему может грозить штраф.