



Samsung: раз в месяц засыпать порошок - и забыть о стирке и сушке

Новые стиральная и сушильная машина Bespoke AI™ от Samsung — самые экологичные, эффективные и интеллектуальные стиральные и сушильные машины



Современный человек в современном мире должен быть везде и всюду, но как этого достичь если даже дома нас ждут вещи, отнимающие много сил и времени. Если нужно всегда везде успеть, а порой в несколько мест одновременно. И быт заедает. Но выход, как всегда, есть.



Компания Samsung предлагает инновационное решение для вашего быта - совсем скоро в Израиле будут представлены стиральная и сушильная машины Bespoke AI™. Это следующий шаг комфорта и технической мысли. Они позволят успевать больше, делая меньше. Теперь не нужно думать каждый раз о том, какой режим стирки выбрать, сколько нужно потратить порошка и залить кондиционера, сколько электричества и воды будет потрачено на это все.



Samsung Bespoke AI™ возьмет все эти обязанности на себя и у вас будет больше времени на то, что вам действительно важно. И это, не говоря об экономичности и экологичности, чем вообще отличаются все современные бытовые приборы компании Samsung.



Стиральная и сушильная машина Bespoke AI™ — самые экологичные, эффективные и интеллектуальные стиральные и сушильные машины в своем классе. Благодаря большому объему барабана и компактному дизайну, Bespoke AI™ обеспечивают мощную и надежную работу, что экономит электроэнергию и стоимость использования.



Экономьте энергию, воду и стиральный порошок при каждой стирке



Новая стиральная машина Bespoke от Samsung использует искусственный интеллект для уменьшения потребления электричества и порошка. Она оснащена технологией AI Ecobubble™, которая превращает стиральный порошок в пузырьки, благодаря чему они быстро впитываются в белье. С помощью технологии Ecobubble стиральная машина сокращает потребление энергии до 70%, одежда хорошо отстирывается даже в холодной воде, она лучше удаляет загрязнения на 24% и обеспечивает лучший уход за тканью на 45,5%.



Пользователи также могут уменьшить затраты с помощью AI Wash Cycle - умной функции, которая тщательно и бережно стирает одежду с меньшим количеством воды и стирального порошка.



Машина сама определяет вес и мягкость ткани, уровень загрязненности воды, понимает, насколько грязное белье. Исходя из этого программа рассчитывает сколько нужно потратить воды и порошка для достижения наилучшего результата.







Функция Auto Dispense рассчитывает точное количество порошка и кондиционера, необходимых для каждой стирки, избавляя от необходимости каждый раз добавлять моющее средства. Залив моющие средства один раз, можно на месяц забыть об их добавлении каждую стирку.



Когда дело доходит до сушки одежды, сушилка Bespoke AI™ также предлагает множество вариантов энергосбережения. Технология теплового насоса в сушилках Bespoke AI™ обеспечивает более энергоэффективный, экономичный и щадящий способ сушки одежды.



Сушилка Bespoke AI™ с энергопотреблением A+++, использует технологию цифрового инверторного компрессора для максимально быстрой и эффективной сушки белья. Технология AI Dry постоянно контролирует температуру и влажность, регулируя настройки, чтобы высушить белье как можно эффективнее.



Сервис SmartThings Energy позволяет пользователям легко контролировать и управлять потреблением энергии. SmartThings Clothing Care анализирует материал одежды, время года и исходя из данных параметров предложит лучший способ стирки и сушки белья.



Разработан с учетом вашего образа жизни



Стиральные машины нового поколения могут быть не просто стильными, но и максимально функциональными. Благодаря технологии SpaceMax™, внутри машины создается больше пространства, включая больший барабан без увеличения внешних размеров машинки. Это машинка оснащена 11-килограммовой емкостью для белья, самой большой из доступных в категории 600-миллиметровых. Линейка Bespoke проста в установке, обладает современным дизайном, который вписывается в любой интерьер и станет отличным выбором для любого современного дома. Стиральная и сушильная машины доступны в серебристом, черном и утреннем синем цветах.



Производительность, которой вы можете доверять из года в год



Покупка стиральной или сушильной машины - это важный и ответственный шаг, Samsung хочет быть уверенным, что они прослужат долго, поэтому компания установила усовершенствованный цифровой инверторный двигатель в стиральных и сушильных машинах Bespoke AI™, благодаря чему машина работает тише и тратит меньше энергии. Этот двигатель использует высококачественные компоненты и исключает использование изнашиваемых щеток.



Для получения более подробной информации посетите Samsung.com.