Samsung получил 46 наград CES 2023 Innovation Awards

Компания Samsung Electronics Co., Ltd., мировой лидер в области технологий, сообщила о том, что 46 ее новых продуктов и услуг получили награды CES® 2023 Innovation Award, в том числе три награды Best of Innovation от Ассоциация потребительских технологий (CTA)®. Ежегодная программа отмечает выдающийся дизайн и разработку во множестве категорий потребительских технологий.



Продукты Samsung были отмечены наградами Innovation Awards в категориях «Цифровая обработка изображений/фотография», «Мобильные устройства и

аксессуары», «Игры», «Цифровое здоровье», «Носимые технологии и видеодисплеи», «Домашние аудио-видео компоненты и аксессуары», а также в категориях «Программное обеспечение и мобильные приложения». Некоторые из этих лауреатов включают экологические функции, в том числе Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, которые сделаны из переработанных рыболовных сетей и включают 100% переработанную бумагу для упаковки. Компания получила престижную награду Best of Innovation в категориях «Компьютерная периферия и аксессуары», «Видеодисплеи» и «Кибербезопасность и личная конфиденциальность».







Samsung S3B512C Security Chip — удостоенное награды Best of Innovation в категории «Кибербезопасность и личная конфиденциальность». Решение для

биометрических карт Samsung S3B512C объединяет датчик отпечатков пальцев, элемент безопасности (SE) и защищенный процессор (SP) на одном чипе, а также улучшенные функции безопасности, которые стали возможными благодаря фирменному алгоритму аутентификации Samsung по отпечатку пальца и технологии защиты от спуфинга. Это первый универсальный чип безопасности в отрасли кибербезопасности, который считывает биометрическую информацию с помощью датчика отпечатков пальцев, хранит и аутентифицирует зашифрованные данные защищенным от несанкционированного доступа способом и надежно обрабатывает данные.



Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition. Galaxy Z Flip4 — идеальный складной смартфон для самовыражения, оснащенный инновационными

усовершенствованными камерами, увеличенным аккумулятором и еще большими возможностями для персонализации, чем его предшественник. Galaxy Z Flip4 и Z Flip4 Bespoke Edition были отмечены наградами в категориях «Цифровая обработка изображений/фотография» и «Мобильные устройства и аксессуары». Форм-фактор Z Flip4 обеспечивает уникальные функции камеры, такие как FlexCam, которая позволяет снимать фотографии и видео без помощи рук прямо в ваших любимых приложениях для социальных сетей. Это также позволяет вам сделать снимок с заставки, даже не открывая телефон, используя Quick Shot. Z Flip4 Bespoke Edition предлагает еще один уровень индивидуальной настройки благодаря цветам стекла и вариантам рамы, которые обеспечивают 75 уникальных комбинаций.



Galaxy Z Fold4 — удостоенный наград в категориях «Цифровая обработка изображений/фотография», «Мобильные устройства и аксессуары» и «Игры».

Первоклассная производительность, улучшенная камера и инновационный дизайн Galaxy Z Fold4 делают его самым мощным складным смартфоном следующего поколения. Z Fold4 обеспечивает непревзойденные возможности для игр и повышения производительности благодаря 7,6-дюймовому основному дисплею и функциям Android 12L.



Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro были отмечены в категориях «Цифровое здоровье» и «Носимые технологии» за улучшенное отслеживание состояния здоровья, повышенную надежность и возможности зарядки, что делает их самыми многофункциональными часами Samsung. Galaxy Watch5 Pro созданы для

приключений и интенсивного образа жизни благодаря улучшенным функциям на основе GPS, самой мощной батарее в Galaxy Watch и широкому дисплею Super AMOLED, защищенному улучшенным сапфировым стеклом. Благодаря новаторскому биоактивному датчику часы серии Galaxy Watch5 предоставляют пользователям наиболее полную картину информации, связанной со здоровьем.



Samsung Wallet. Благодаря своей репутации универсального приложения Samsung Wallet был отмечен в категории «Программное обеспечение и мобильные

приложения». Он сочетает в себе Samsung Pass, Samsung Pay и многое другое, чтобы предоставить пользователям Galaxy новый и простой способ хранить все свои цифровые данные в одном месте — от банковских карт и цифровых ключей до проездных билетов, водительских прав и студенческих билетов. Благодаря интеграции платформ, таких как SmartThings и Samsung Knox, программа предлагает безопасный и усовершенствованный интерфейс и доступ одним касанием к вашим важным цифровым элементам и информации.



Bespoke AI Laundry получили признание за инновационный дизайн и интегрированные технологии искусственного интеллекта. Стиральная машина AI™ с

AI OptiWash™ была отмечена в категории «Умный дом», а сушильная машина AI™ с AI Optimal Dry была отмечена в категории «Бытовая техника». Стиральная машина Bespoke AI™ автоматически определяет тип ткани и уровень загрязнения, соответствующим образом оптимизируя свою производительность, а самими циклами можно управлять с помощью приложения Samsung SmartThings. Сушильная машина Bespoke AI™ использует датчики и алгоритмы для измерения влажности одежды, регулируя время и температуру сушки для плавной оптимизации циклов сушки.







SmartThings Energy — приложение Samsung SmartThings Energy, получившее признание в категории «Программное обеспечение и мобильные приложения»,

предоставляет потребителям простое решение для снижения энергопотребления дома. В дополнение к отслеживанию энергопотребления SmartThings Energy предлагает полезную информацию и рекомендации на основе устройств, подключенных к платформе, и схемы использования.



Samsung 990 PRO с твердотельным накопителем с емкостью 2 ТБ удостоенн награды за инновации в категории «Компьютерная периферия и аксессуары», является самым быстрым твердотельным накопителем PCIe 4.0 (SSD) компании с превосходной энергоэффективностью. Разработанный для игровых консолей или ПК, он обеспечивает молниеносную скорость для более быстрого времени загрузки.



Samsung Automotive NVMe BGA SSD 1 ТБ (AM991) — это революционное усовершенствование обеспечивает самую высокую в отрасли скорость последовательного чтения для автомобильных хранилищ, а также исключительно большую рабочую емкость для AD/ADAS, бортовых и автомобильных информационно-развлекательных систем. Завоевав признание в категории «Развлекательная программа и безопасность в автомобиле», он также отличается самой высокой устойчивой автомобильной скоростью записи до 1150 МБ/с благодаря технологии Samsung V-NAND, фирменному контроллеру и эксклюзивному дизайну прошивки, при этом работая безопасно, даже в самую неблагоприятную погоду (от - 40°C до + 105°C).



Samsung 512GB CXL Memory Expander получил признание в категории «Компьютерное оборудование и компоненты».



Samsung 16GB LPDDR5X and 1TB UFS 3.1 Multi-Chip Package. Интегрированный многокристальный пакет на основе UFS, получивший награду в категории «Встраиваемые технологии», выводит отрасль на рынок памяти с более высокой плотностью, скоростью и низким энергопотреблением для смартфонов премиум- класса и других ведущих ИТ-приложений.



Samsung ISOCELL HP3 CMOS Image Sensor был удостоен награды в категории «Цифровая обработка изображений/фотография». . Он использует технологию самых маленьких пикселей в мобильных камерах для большего удобства дизайна и 200 мегапикселей, которые обеспечивают самые детализированные изображения. Технология Tetra2pixel позволяет использовать пиксели размером 1,12 или 2,24 мкм, захватывая больше световой информации при слабом освещении и снимая видео 8K с минимальными потерями в поле зрения. Кроме того, используя технологию Super QPD, ISOCELL HP3 может обнаруживать информацию об автофокусировке по горизонтали и вертикали.



Samsung W920+RF 6550 Next-gen Enhancement for Wearables — получили признание в категории носимых технологий. Процессор Exynos W920, созданный на основе 5-нанометрового (нм) технологического узла Extreme Ultra-Violet (EUV), включает модем LTE и обеспечивает производительность, необходимую для носимых устройств следующего поколения, с мощным графическим процессором и двухъядерным процессором. Сопутствующий чип RF 6550, построенный по 28- нанометровому техпроцессу, с максимальной надежностью интегрирует Wi-Fi, Bluetooth и GNSS в конструкцию Exynos W920.