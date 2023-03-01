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Самосожжение ради высшей цели: как продавец  избавился от нежеланного гостя
01.03.2023 15:27 Ирина Демьянова

Самосожжение ради высшей цели: как продавец  избавился от нежеланного гостя

Не так давно в интернет попало видео с камер наблюдения. На них запечатлена сцена самосожжения.

25 февраля продавец строительного магазина в Химках собирался завершить рабочий день, но в помещении все еще оставался последний и самый нежеланный гость: человек в состоянии алкогольного опьянения и бывший сотрудник магазина. 

Посетитель выводил старого коллегу на конфликт и тот поставил ультиматум: либо человек уйдет, либо он подожжет себя. 

Казалось, что это простая провокация, но закончилась она смертельно: сотрудник облил себя растворителем и поджег. Еще один работник, который до этого находился на складе, отравился дымом, пытаясь потушить горящего.

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