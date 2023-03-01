



Самосожжение ради высшей цели: как продавец избавился от нежеланного гостя

Не так давно в интернет попало видео с камер наблюдения. На них запечатлена сцена самосожжения.



25 февраля продавец строительного магазина в Химках собирался завершить рабочий день, но в помещении все еще оставался последний и самый нежеланный гость: человек в состоянии алкогольного опьянения и бывший сотрудник магазина.



Посетитель выводил старого коллегу на конфликт и тот поставил ультиматум: либо человек уйдет, либо он подожжет себя.



Казалось, что это простая провокация, но закончилась она смертельно: сотрудник облил себя растворителем и поджег. Еще один работник, который до этого находился на складе, отравился дымом, пытаясь потушить горящего.