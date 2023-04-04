



Самолеты El Al готовы к Песаху

В начале недели основная подготовка самолетов El Al достигла своего пика. За полтора дня до начала праздника к Песаху готовится около сорока самолетов. Во всех авиалайнерах проведена генеральная уборка и очистка от квасного.



Подготовка самолетов проводится в сопровождении галахического советника компании раввина Шломо Данино. Авиакомпания обновила к празднику всю посуду в бизнес и премиум классах, в туристическом классе еда будет подаваться в одноразовой посуде. Кроме того El Al обновила оборудование для приготовления еды на всех своих бортах.



Все рейсы El Al, вылетающих из страны, на Песах подают только кошерные блюда без бобовых, за исключением веганских блюд, для которых без бобовых не обойтись (приобретаются у стороннего поставщика и маркируются). В дни Песаха только кошерные для Песаха продукты будут предлагаться для продажи в зонах беспошлинной торговли на самолетах.

