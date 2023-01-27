



Самой старой женщине планеты - 115 лет

После смерти французской монахини сестры Андре, ушедшей из жизни в начале января в 118 лет, самой старой женщиной планеты стала уроженка США Мария Браньяс Морера.



По данным CNN, она внесена в Книгу рекордов Гиннеса.



У Морера есть трое детей, 11 внуков и 13 правнуков. Последние 22 года Морера провела в доме престарелых в Каталонии. Она родилась почти 116 лет назад в Сан-Франциско, 4 марта 1907 года.



Женщина пережила ужасы двух мировых войн, гражданской войны и две глобальные пандемии. Она родилась за два года до того, как началось строительство злополучного Титаника.



Después de la muerte de la francesa Lucile Randon, la nueva persona viva más longeva del mundo es María Branyas Morera (nacida el 4 de marzo de 1907 en Estados Unidos), de 115 años y 319 días, vive en la ciudad de Olot, Cataluña, España. pic.twitter.com/wdJGWE2Sn2 — LongeviQuest Supercentenarios (@Supercentenaria) January 17, 2023

Несмотря на почтенный возраст, Морера активно пользуется социальной сетью Twitter для общения со тысячами подписчиков."Я очень старая, но не идиотка", — пишет пожилая женщина.Она появилась на свет через год после того, как ее родители эмигрировали в США. Ее отец умер от туберкулеза ближе к концу трансатлантического путешествия, когда они спустя восемь лет уехали в Барселону. В то же время, сама Морера навсегда потеряла слух на одно ухо. Переезд семьи состоялся во время Первой мировой войны. Также женщина пережила Гражданскую войну в Испании и Вторую мировую.Она является одним из старейших людей планеты, выздоровевших коронавирус. Положительный результат на COVID она получила в 2020 году. После заражения она поблагодарила подписчиков за беспокойство о ее здоровье, но сказала, что не будет давать интервью, потому что ей нужен покой."Я живу в Tura Residence уже 22 года и не хочу, чтобы повседневная жизнь жильцов или персонала, который о нас заботится, менялась", - написала она в Twitter.