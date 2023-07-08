Новости » Life Style
Саммит НАТО в Вильнюсе: Литва ввела досмотр пассажиров на границах | Фото: SchengenVisaInfo.com
08.07.2023 17:32 Дара Киевская

Саммит НАТО в Вильнюсе: Литва ввела досмотр пассажиров на границах

В связи с предстоящим саммитом НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, Литва вводит проверки всех пассажиров, въезжающих через ее границы. 

В Министерстве внутренних дел Литвы отметили, что временный пограничный контроль будет действовать до 13 июля.

"Проверки на пограничных контрольно-пропускных пунктах начались с 8:00 7 июля и продлятся до 8:00 13 июля", - сообщили в ведомстве.

Известно, что пассажиров будут проверять в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги, в морских портах и на границе с Латвией и Польшей.

Каждого пассажира попросят показать проездной документ и документы на транспортное средство. Граждане ЕС смогут предъявить паспорта и удостоверения, а граждане из стран вне ЕС – паспорта и визы или другие документы, разрешающие въезд в Шенгенскую зону, пишет SchengenVisaInfo.com.

"В зависимости от ситуации и возможных угроз проверки будут проводиться выборочно на основе анализа рисков в любое время суток", – подчеркнули в МВД.

Кроме того, власти Литвы предупредили, что хотя путешественники не испытают неудобств, в связи со тщательной проверкой документов каждый должен быть готов к более длительному времени ожидания.

Как известно, каждой стране Шенгенской зоны разрешено восстанавливать внутренний пограничный контроль, когда это необходимо для предотвращения нарушений внутренней безопасности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru