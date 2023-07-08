



Саммит НАТО в Вильнюсе: Литва ввела досмотр пассажиров на границах

В связи с предстоящим саммитом НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, Литва вводит проверки всех пассажиров, въезжающих через ее границы.



В Министерстве внутренних дел Литвы отметили, что временный пограничный контроль будет действовать до 13 июля.



"Проверки на пограничных контрольно-пропускных пунктах начались с 8:00 7 июля и продлятся до 8:00 13 июля", - сообщили в ведомстве.



Известно, что пассажиров будут проверять в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги, в морских портах и на границе с Латвией и Польшей.



Каждого пассажира попросят показать проездной документ и документы на транспортное средство. Граждане ЕС смогут предъявить паспорта и удостоверения, а граждане из стран вне ЕС – паспорта и визы или другие документы, разрешающие въезд в Шенгенскую зону, пишет SchengenVisaInfo.com.



"В зависимости от ситуации и возможных угроз проверки будут проводиться выборочно на основе анализа рисков в любое время суток", – подчеркнули в МВД.



Кроме того, власти Литвы предупредили, что хотя путешественники не испытают неудобств, в связи со тщательной проверкой документов каждый должен быть готов к более длительному времени ожидания.



Как известно, каждой стране Шенгенской зоны разрешено восстанавливать внутренний пограничный контроль, когда это необходимо для предотвращения нарушений внутренней безопасности.