



Сами виноваты: дело об изнасилованиях против Тилля Линдеманна зашло в тупик

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, которого несколько женщин обвиняли в изнасилованиях.



По данным газеты Berliner Zeitung, об этом сообщили адвокаты музыканта.



По их словам, предполагаемые жертвы Линдеманна в этом виноваты сами, поскольку так и не подали заявления на артиста. Юристы отметили, что в прокуратуру обратились три человека на основании постов в соцсетях и сообщений в СМИ.



Эти слова противоречат информации, которая поступила ранее, о том, что в прокуратуру и полицию против Линдеманна было подано два заявления. Женщины утверждали, будто музыкант их опаивал и накачивал наркотиками после концертов, после чего их насиловал. Сам Тилль все обвинения в свой адрес отрицает.