



Самая татуированная женщина Великобритании замаскировала свои тату - видео

Женщина выглядела совершенно неузнаваемой после того, как скрыла под макияжем свои обширные татуировки и сказала, что это заставило ее "почувствовать себя леди". 34-летняя женщина из Чешира покрыла свой боди арт гримом, чтобы посмотреть, как она будет выглядеть без него.



Бекки Холт известна как самая татуированная женщина Великобритании, татуировки покрывают почти сплошным рисунком 95% ее тела и даже лицо. Нанесение всех тату обошлось ей в 35 000 фунтов стерлингов, и после того, как они были спрятаны, она выглядела совершенно неузнаваемой.



Бекки провела много часов под иглой татуировщика, совершенствуя свой образ. Теперь татуировки стали частью ее личности.



Бекки говорит, что ей интересно наблюдать за реакцией людей без ее татуировок, потому что они делают ее такой, какая она есть.

