



Самая старая собака в мире отмечает 31-й день рождения

Португальская собака Боби, которая в феврале была объявлена Книгой рекордов Гиннеса самой старой собакой в мире — чистокровный Рафейру ду Алентежу. Это порода португальских собак, обученных охранять домашний скот, сообщает CNN.



Хозяин собаки частично объяснил долголетие питомца "спокойной, мирной обстановкой", в которой тот живет. Единственное, когда Боби стал старше, ему стало трудно ходить, ухудшилось зрение.



По данным Гиннеса, помимо того, что это самая старая собака из ныне живущих, Боби также является самой старой собакой, когда-либо зарегистрированной.



