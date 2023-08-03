



“Самая сексуально активная женщина Австралии” рассказала о своем опыте

26-летняя Энни Найт, которую называют “самой сексуально активной женщиной Австралии” после того, как она переспала с 300 людьми за год, поделилась своим опытом в своем аккаунте TikTok.



“Я готова попробовать что угодно”, – сказала она, подтвердив, что делает “почти все”.



Энни призналась, что переспала с пятью разными мужчинами за один день, объяснив, что она находит партнеров в приложениях для знакомств, а также имеет список “завсегдатаев”, с которыми “периодически встречается”.



“После этого я чувствую прилив сил”, – призналась она. “Секс помогает мне чувствовать себя хорошо”.



Далее красавица рассказала историю о том, как переспала с невероятно обеспеченным мужчиной, “который был довольно эффективным”. Также Энни похвасталась, что однажды занималась сексом “под столиком в ресторане” во время свидания.



“Мы поужинали и подошли к десерту”, – рассказала она.



Энни также поделилась, что иногда в публичных местах ей “не терпится” заняться сексом, и тогда ей приходится тащить любовника в уборную, чтобы “он позаботился обо мне”.