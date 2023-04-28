



Самая роскошная женщина: Бен Аффлек выдал секрет фигуры Дженнифер Лопес

Бен Аффлек рассказал секреты красоты жены Дженнифер Лопес. Актер назвал свою жену самой прекрасной женщиной в мире в программе The Drew Barrymore Show.



Бен Аффлек рассказал, что на самом деле Дженнифер Лопес не следует диете, а ест все, что захочет. Главный ее секрет – это тренировка.

“Позволь мне сказать тебе кое-что, что тебя огорчит. Дженнифер ест все, что пожелает. Все, что ей вздумается. Она ест печенье, мороженое, все. Зато она тренируется”, – поделился актер.



Бен Аффлек расхвалил жену и назвал ее самой роскошной женщиной.



"Я тоже тренируюсь, но не имею вид двадцатилетнего, ну вы понимаете, что я имею в виду, с идеальной кожей и все такое. А она – да. Она – самая роскошная женщина в мире, она выглядит потрясающе".