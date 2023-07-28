



Самая популярная соцсеть в истории: Facebok пользуется 3 млрд человек

Ежемесячная аудитория Facebook впервые в истории превысила 3 ​​миллиарда активных пользователей. Об этом сообщает техниздание TechCrunch, ссылаясь на отчет корпорации Meta за второй финансовый квартал 2023 года.



Совокупная аудитория всех сервисов компании Meta, среди которых WhatsApp, Instagram, Messenger и Threads, составила 3,88 млрд активных пользователей ежемесячно, а это почти половина населения мира.



Дневная аудитория Facebook во втором квартале выросла до 2,064 миллиарда пользователей, в то время как в первом квартале их было 2,037 миллиарда.

Отчасти этот рост объясняется популярностью коротких видео Reels, которые Meta активно продвигает в Instagram и Facebook.



По словам гендиректора Meta Марка Цукерберга, Reels получают по 200 миллиардов воспроизведений в день.

