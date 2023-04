Самая курьезная кража: у Миддилтон средь бела дня отобрали сумку

В Аберфане, Южный Уэльс, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала героиней самой курьезной "кражи" века.



Соответствующее видео опубликовано в Twitter-канале ITV Wales News.



У Миддлтон, которая посетила вместе с мужем Уильямом Аберфан, прямо средь бела дня отобрали сумку. Это сделал во время ее беседы с людьми, годовалый малыш, которому явно приглянулась сумочку от Mulberry.



Принцессу Уэльскую эта ситуация позабавила. Она даже позволила малышу поиграть с сумочкой, пока говорила с его мамой.



Когда же настало время возвращать принцессе имущество, ребенку эта перспектива явно не понравилась, из-за чего он начал плакать. Но маленькому "воришке" все же пришлось расстаться с сумочкой.

This was the moment one-year-old Daniel Williams took a fancy to the Princess of Wales' handbag as she greeted crowds in Aberfan 👜https://t.co/ZXAfIehKMR pic.twitter.com/Lbu5hAKL1M