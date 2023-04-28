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Самая курьезная кража: у Миддилтон средь бела дня отобрали сумку
28.04.2023 19:58 Алина Груднева

Самая курьезная кража: у Миддилтон средь бела дня отобрали сумку

В Аберфане, Южный Уэльс, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон стала героиней самой курьезной "кражи" века.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter-канале ITV Wales News.

У Миддлтон, которая посетила вместе с мужем Уильямом Аберфан, прямо средь бела дня отобрали сумку. Это сделал во время ее беседы с людьми, годовалый малыш, которому явно приглянулась сумочку от Mulberry.

Принцессу Уэльскую эта ситуация позабавила. Она даже позволила малышу поиграть с сумочкой, пока говорила с его мамой.

Когда же настало время возвращать принцессе имущество, ребенку эта перспектива явно не понравилась, из-за чего он начал плакать. Но маленькому "воришке" все же пришлось расстаться с сумочкой.

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