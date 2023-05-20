



Самая большая семья альбиносов из Британии попала в Книгу Гиннеса – фото

большая семья альбиносов из Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннеса. Проживает уникальное семейство в Ковентри. Состоит оно из шести человек, обладающих этой невероятно редкой особенностью генетического характера. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.



Шесть братьев и сестер Насим Ахтар, Гулам Али, Хайдер Али, Мукадас Биби, Мусарат Бегум и младший Мохаммед Рафи, имеют генетическое заболевание, связанное с выработкой меланина. Такую особенность они унаследовали от своих родителей пакистанского происхождения Аслама Парвеза и Шамима Ахтара.

“Когда мы росли, нам всем было тяжело. Никто не хочет выглядеть столь иным, мы, с нашей светлой кожей и белыми волосами действительно выделялись”, – рассказывает один из братьев. ”Конечно, нас дразнили, когда мы выходили из дома. Даже сейчас, когда мы выходим вместе, наш необычный вид заставляет людей закликать и смотреть на нас”.



Мужчина добавляет, альбинизм еще крепче сплотил его родных, так что “одиноким никто себя не чувствовал”.



До сих пор самой большой в мире семьей альбиносов считали индийскую семью Пулан. Пока соискателей официально не рассудила Книга рекордов Гиннеса, владельцами рекорда считались обе семьи.