



Сама возвращалась: Депардье впервые ответил на обвинения в изнасиловании

Французский актер Жерар Депардье, получивший российское гражданство, впервые прокомментировал массовые обвинения в изнасиловании.



Его письмо опубликовала газета Le Figaro.



Депардье отрицает, что изнасиловал актрису Шарлотту Арнольд, сказав, что связь между ними была с обоюдного согласия, а женщина сама приходила к нему домой дважды.



"Я больше не могу молчать о том, что слышу про себя. Я думал, что мне безразлично, но нет. Я, наконец, хочу сказать свою правду. Я никогда не обижал женщину. Ко мне домой пришла женщина, по собственному желанию поднялась в мою комнату. Теперь она говорит, что ее там изнасиловали. Она ко мне возвращалась. Никогда не было принуждения или насилия", — сказал актер.