



Салют в городе-герое Москве

Российские власти, несмотря на крушение Харьковского фронта, освобождение Балаклеи, Купянска, Изюма и Лимана, решили , что “все идет по плану” и провели ранее запланированный салют в городе-герое Москве.



Было выпущено более 30 тысяч залпов.



Праздничный фейерверк в честь 875-летия столицы начался в 21.00, в некоторых районах он проходил под музыку, сообщает РИА Новости.



Для запуска салюта было выбрано 23 точки, в восьми местах были запущены высотные фейерверки, в том числе на Москворецкой набережной, в парке Победы, в акватории Москвы-реки, в парке «Ходынское поле». Наиболее удобными для просмотра салюта стали 15 точек: сад «Эрмитаж», Парк Горького, Таганский парк, сад имени Баумана и другие.

