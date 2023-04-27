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Сад размером с футбольное поле: Катар обновил терминал аэропорта в Дохе
27.04.2023 18:26 Наталья Богинская

Сад размером с футбольное поле: Катар обновил терминал аэропорта в Дохе

В столичном аэропорту Катара в Дохе появился настоящий тропический сад с водоемом. Он расположен в новой части терминала. Об этом сообщает avianews.com.

Этот сад является изюминкой аэропорта Хамад, стремящегося стать ведущим транзитным узлом на Ближнем Востоке для пересадки пассажиров из разных частей света. Здесь посажены 300 деревьев и 25 000 растений, которые привезли со всего мира.

Сад расположен под стеклянной крышей, что позволяет попадать естественному освещению внутрь в течение целого дня. Площадь сада 6 тысяч квадратных метров, почти как полноценное футбольное поле.

 

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