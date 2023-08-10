



SABON представляет новый концептуальный магазин в торговом центре G в Кфар-Саба

Международный бренд по уходу за кожей SABON открывает новый магазин в торговом центре G в Кфар-Саба. Общий объем инвестиций составил около 700 тысяч шекелей, а площадь магазина составляет примерно 55 квадратных метров. Этот магазин получил дизайнерский задел из бутиковой концепции сети по всему миру и принял форму роскошного магазина красоты. Здесь можно почувствовать улучшенную атмосферу ароматов для клиентов, в которой символом 25-летия бренда, бабочкой, сопровождаются клиенты с момента входа. Здесь они могут познакомиться с ароматами и продукцией марки, а также воспользоваться уходовыми процедурами, предоставляемыми SABON.



Международный бренд SABON стремится к инновациям, сохраняя ценности природы и предлагая их в разнообразных продуктах, включая культовый скраб для тела, который продается каждые 90 секунд во всем мире. Главная цель SABON - предоставить клиентам лучшие продукты, объединяя душу и тело с помощью высококачественных и роскошных ингредиентов.



О бренде SABON: SABON верит, что нет ничего важнее индивидуального аромата, сопровождающего значимые моменты. С самого начала своего пути бренд уделяет внимание использованию качественных натуральных ингредиентов, соблюдая при этом богатства природы, такие как соль, грязь и соленая вода. А также подбираются растительные компоненты из средиземноморских растений, такие как оливковое масло, карите и эфирные масла, получаемые из различных растений и фруктов. Эти ингредиенты бережно включаются в продукцию, обеспечивая нежный уход и питание кожи, создавая ощущение легкости и мягкости - ключевые характеристики бренда.



Дополнительная информация доступна в отделе внешних связей: Штерн Ариэль Саар, Бар Порат, 054-4937838.