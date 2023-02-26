



С весенним азартом: новая коллекция Crazy Line

В преддверии 8 марта Дом моды Crazy Line представляет свою новую весеннюю коллекцию. Яркая, многоцветная, стильная – в этом сезоне дизайнеры ставят главный акцент на актуальную женственность и элегантность с легкими нотками гламура.



Цветовая палитра новой коллекции невероятно разнообразна: от ярких цветов, таких как зеленый, желтый, синий, фуксия и оранжевый, до мягких оттенков бежевого, розового, лавандового и ментолового, что создает бесконечные возможности для сочетания. К примеру, ментоловый прекрасно сочетается с оранжевым цветом, лавандовый с желтым, а с помощью желтого и оранжевого, вы создадите стильный, заметный и элегантный образ.







Эта весна радует нас жизнерадостными сочными «фруктовыми» оттенками: лимонный, клубничный, салатовый и апельсиновый. Эти цвета прекрасны, как по отдельности, так и в сочетании друг с другом. Найдите свой оттенок, который выигрышно подчеркнет вашу индивидуальность и добавит модной актуальности вашему образу. Каждый из них может стать основным цветом вашего наряда, а может быть выражен в деталях и аксессуарах, играйте с ними, экспериментируйте и они ответят вам взаимностью.







Одним из ведущих цветов коллекции Crazy Line стал желтый. Это, пожалуй, самый жизнеутверждающий цвет, ведь, по мнению психологов, желтый несет в себе энергию, движение и хорошее настроение. Янтарный, горчичный, лимонный, пшеничный, солнечный, золотистый – найдите свой оттенок, который выигрышно подчеркнет вашу индивидуальность и добавит модной актуальности вашему образу. Желтый может стать основным цветом вашего наряда, а может быть выражен в деталях и аксессуарах, играйте с желтым, экспериментируйте и он ответит вам взаимностью.







Еще один цвет, вдохновляющий дизайнеров Crazy Line в этом сезоне – лавандовый. Его называют одним из самых весенних и женственных оттенков фиолетовой гаммы: это символ нежности, утонченности, чувственности и мечтательности, он навевает романтическое настроение и успокаивает.

Тем, кто предпочитает более спокойную гамму, нынешняя моды предлагает обратить внимание на бежевый, кремовый и особенно нежно-розовый, которые стали хитами весеннего сезона. В коллекции Crazy Line им выделено почетное место. Сочетание мягких оттенков и женственных силуэтов всегда выглядит подчеркнуто элегантно. Такие модели практичны и комфортны и вписываются практически в любой стиль и гардероб.



Трендовые повседневные модели Crazy Line весеннего сезона стремятся к лаконичности и простоте, и одновременно они элегантны и обладают особым шармом. Их силуэты повторяют линии тела и комплиментарно подчеркивают фигуру, при этом дарят свободу движений.



При создании коллекций Дома моды Crazy Line, дизайнеры из года в год стремятся соблюдать идеальный баланс стиля и удобства и создают одежду, которая отвечает последним веяниям моды, выглядит элегантно и женственно. Ее отличает особый европейский шик и отличное качество.

Мода Crazy Line рассчитана на настоящих женщин с разными типами фигур, с разными особенностями телосложения, разных размеров и объемов, которым хочется чтоб их look был актуальным и женственным.







Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.

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