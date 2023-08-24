С Тото Кутуньо простились под культовую песню
В Милане состоялись похороны итальянского певца Тото Кутуньо, который скончался на 81-м году жизни.
Проститься с легендой пришли тысячи поклонников, коллеги и близкие.
Церемония состоялась 24 августа в церкви Santi Nereo e Achilleo. Когда гроб заносили в здание, звучала культовая песня L'italiano.
Italianos le dan el último adiós a Toto Cutugno— politisaurio (@politisaurio17) August 24, 2023
El funeral del cantautor italiano, Toto Cutugno, tuvo lugar en Milán, en el norte de Italia. Para honrar su memoria llegó una multitud aplaudiendo y cantando su canción más famosa, l'Italiano. pic.twitter.com/VymPhU5KHs