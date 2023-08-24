



С Тото Кутуньо простились под культовую песню

В Милане состоялись похороны итальянского певца Тото Кутуньо, который скончался на 81-м году жизни.



Проститься с легендой пришли тысячи поклонников, коллеги и близкие.



Церемония состоялась 24 августа в церкви Santi Nereo e Achilleo. Когда гроб заносили в здание, звучала культовая песня L'italiano.

