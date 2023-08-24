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С Тото Кутуньо простились под культовую песню
24.08.2023 17:40 Алина Груднева

С Тото Кутуньо простились под культовую песню

В Милане состоялись похороны итальянского певца Тото Кутуньо, который скончался на 81-м году жизни.

Проститься с легендой пришли тысячи поклонников, коллеги и близкие.

Церемония состоялась 24 августа в церкви Santi Nereo e Achilleo. Когда гроб заносили в здание, звучала культовая песня L'italiano.
 

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