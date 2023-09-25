



С Софи Лорен случилось несчастье – звезду пришлось срочно оперировать

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен была госпитализирована в больницу после несчастного случая в своем доме в швейцарском городе Женева. Информацию о серьезных травмах, полученных 89-летней звездой, сообщили на официальной странице сети ресторанов кинозвезды Sophia Loren Restaurant.



Согласно опубликованным данным, 24 сентября во время медицинского обследования обнаружили несколько переломов бедра у обладательницы двух "Оскаров" и представительницы Золотого века Голливуда. Софи Лорен успешно перенесла операцию. В настоящее время перед актрисой короткий период восстановления, после чего начнется курс реабилитации.



В официальной публикации говорится: "Сегодня, 24 сентября, в результате несчастного случая в своем доме в Женеве, г-жа Лорен получила перелом бедра. После успешной операции ей теперь предстоит короткий период восстановления, за которым последует процесс реабилитации. К счастью, все прошло благополучно, и Леди очень скоро вернется к нам. Весь коллектив ресторана "Софи Лорен" использует этот момент, чтобы пожелать ей скорейшего выздоровления".





Отметим, что Софи Лорен травмировалась всего через три дня после празднования своего 89-летия.