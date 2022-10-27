



С сегодняшнего дня в автобусах можно расплачиваться кредитной картой

Сегодня, в четверг, компания "Дан" запускает новое приложение для всего своего парка автобусов в районе Гуш-Дан, которое впервые позволяет всем пассажирам оплачивать поездку кредитными картами, телефонами и смарт-часами. После успешного пилотного проекта, проведенного в прошлом месяце на нескольких линиях, новая услуга была запущена на 1400 автобусах более чем 100 линий компании "Дан" в столичном районе Тель-Авива.



Оплата будет производиться путем приближения кредитной карты (оснащенной чипом) к терминалу для оплаты проезда. Новое приложение является результатом успешного сотрудничества между компанией "Дан" и Национальным управлением общественного транспорта в Министерстве транспорта, и его удалось разработать и внедрить всего три месяца. Услуга реализована через компанию МАКС, которая была выбрана в качестве клирингового провайдера и разработала быстрый клиринг для автовокзалов.



Новая услуга предлагает решение для новой аудитории, в первую очередь случайных пассажиров, которые до сих пор избегали пользоваться общественным транспортом из-за необходимости использовать Раб-Ко или различные платежные приложения, пассажиров, которые забыли положить деньги на карту Раб-Ко или нет смартфона, который позволяет это сделать, и туристов из-за рубежа.



"Компания "Дан" продолжает лидировать в сфере услуг общественного транспорта в Израиле. Переход, который позволит пассажирам оплачивать проезд в автобусах различными спосоами (кредитными картами, телефонами и смарт-часами), является еще одним шагом в транспортной революции, которую компания ведет для улучшения обслуживания пользователей общественного транспорта", - сказал генеральный директор транспортной компании Офир Карни.

