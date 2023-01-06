



С полок магазинов изымают смесь приправ

Министерство здравоохранения сообщило об изъятии с прилавков товаров "мускат плюс корица" и смесь приправ.



Об этом сообщает пресс-служба минздрава.



В частности, под изъятие попали:



• Фирма «ס.מ.קסטל תעשיות מזון בע"מ» информирует потребителей о том, что в результате проверки, проведенной службой питания при Минздраве, в продукте «Мускат плюс корица» были обнаружены афлатоксины (токсины плесени) выше допустимого уровня.



• Продукт продается в упаковках по 130 г под торговой маркой «Тавлиней ципори», штрих-код: 7290014911048, со всеми сроками годности до 30.11.2024 включительно.



• Вышеупомянутый продукт также входит в состав следующих смесей приправ:



«Смесь приправ для риса», вес упаковки 130 г, штрих-код: 7290006757883, со всеми сроками годности до 30.11.2024 включительно



«Смесь приправ для белого риса», вес упаковки 130 г, штрих-код: 7290015892247, со всеми сроками годности до 12.04.2024 включительно



«Мульти-смесь приправ», вес упаковки 150 г, штрих-код: 729000675796, со всеми сроками годности до 12.12.2024 включительно





• Потребителей просят не употреблять вышеперечисленные продукты со всеми сроками годности, упомянутыми выше.



• Потребители могут вернуть товар и получать за них возврат.



• Можно связаться с горячей линией обслуживания клиентов по любым вопросам по этой теме по телефону 04-6000435



• Компания работает над снятием продуктов с полок и их возвратом в полном сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

