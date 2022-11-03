



С подиумов Милана на улицы Тель-Авива: зима от ELISABETTA FRANCHI

Италия давно заслужила славу законодательницы моды отличающейся особым стилем и шиком. В Израиль мода итальянских подиумов пришла с элитными брендами prêt-à-porter, такими как ELISABETTA FRANCHI, многолетним участником Миланской недели моды и одним из самых популярных и успешных итальянских брендов. Чем же так манят итальянские дизайнеры модниц со всего мира?



Удобство – всем известно, что итальянцы большие ценители комфорта, умеющие получать удовольствие от жизни. Поэтому и одежду они создают такую, чтобы она максимально комфортно сидела на теле и позволяла вести активный и насыщенный образ жизни. Это достигается засчет качественных тканей и удобных фасонов.

всем известно, что итальянцы большие ценители комфорта, умеющие получать удовольствие от жизни. Поэтому и одежду они создают такую, чтобы она максимально комфортно сидела на теле и позволяла вести активный и насыщенный образ жизни. Это достигается засчет качественных тканей и удобных фасонов.

Минимализм – простая элегантность, чистота линий, тщательно продуманные детали – это то, что характеризует моду классических итальянских брендов. Ничего лишнего, сдержанно и благородно, такая одежда подчеркивает статус своей владелицы и ее хороший вкус.



Женственность – Италия страна, где умеют ценить женскую красоту, сколько художников и поэтов посвящали ей свое творчество! Теперь к ним присоединились модельеры, которые создают свои модели таким образом, чтобы подчеркнуть изящество женских форм и все их достоинства.

– Италия страна, где умеют ценить женскую красоту, сколько художников и поэтов посвящали ей свое творчество! Теперь к ним присоединились модельеры, которые создают свои модели таким образом, чтобы подчеркнуть изящество женских форм и все их достоинства.

Индивидуальность – каждый элитный итальянский бренд имеет свой особенный почерк, свою аудиторию и свои характерные отличия. Они умеют создать такую одежду,которая подчеркнет индивидуальность женщины и ее сильные стороны.



Так для итальянского дизайнера Элизабетты Франки, по ее словам, источником вдохновения являются женщины, которые умеют по-настоящему испытывать эмоции и пробуждать чувства в других, потому что сама их жизнь – это эмоция. Это женщины, которые живут полной жизнью, не ограничивая себя и ставя перед собой одну единственную цель – воплотить свои мечты в жизнь.

Так для итальянского дизайнера Элизабетты Франки, по ее словам, источником вдохновения являются женщины, которые умеют по-настоящему испытывать эмоции и пробуждать чувства в других, потому что сама их жизнь – это эмоция. Это женщины, которые живут полной жизнью, не ограничивая себя и ставя перед собой одну единственную цель – воплотить свои мечты в жизнь.

Бренд ELISABETTA FRANCHI снискал высокую популярность у ценительниц моды по всему миру, благодаря высокому качеству изделий и особому вниманию к деталям. Четкие чистые линии и гармоничные сочетания, все модели сшиты так, чтобы подчеркнуть все достоинства женской фигуры: сочетание женственности, элегантности и гламура, выдержано в идеальных пропорциях хорошего вкуса. Бренд покорил мир своим особым узнаваемым стилем и креативностью: каждая модель коллекции стимулирует желание эксперементировать со своим образом и любовь к моде.



О бренде ELISABETTA FRANCHI



Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане. Бренд ELISABETTA FRANCHI имеет представительства по всему миру с филиалами в самых крупных городах мира, являющихся центрами моды: Париж, Милан, Мадрид, Дубай и продолжает расширяться. ELISABETTA FRANCHI постоянный участник Международной недели моды, которая ежегодно проходит в Милане.



Шоу рум бренда находится в Милане, в самом сердце Квартала моды, в здании площадью 1000 квадратных метров, занимающем 6 этажей.

Сегодня бренд ELISABETTA FRANCHI стал синонимом стиля и изысканности - одежду от ELISABETTA FRANCHI носят известные голливудские фашионисты Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Кортни Кардашьян, Леди Гага и множество других звезд мирового уровня.



Филиал в Израиле: Тель-Авив, улица Хей бе-Яр 52, Кикар ха-Медина.



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