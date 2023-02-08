



С Меган Маркл судится собственная сестра

На супругу принца Гарри Меган Маркл подала в суд собственная сестра, потребовав 75 тысяч долларов.



По данным Entertainment Tonight, иск о клевете подала ее сводная сестра Саманта Маркл.



По ее словам, Меган обвиняется в клевете, основанной на "очевидно ложных и злонамеренных заявлениях" перед "аудиторией по всему миру".



Ее оскорбило интервью Маркл и Гарри Опре Уинфри в 2021 году. По словам истца, комментарии ее сестры о были "ложью, направленной на уничтожение репутации, подвергшей унижению, позору и ненависти в мировом масштабе".



Она отрицала заявления Меган о том, что она не проводила много времени с Самантой в детстве. Более того, она опровергла заявление о том, что якобы "бросила среднюю школу".



В связи с этим интервью Саманта требует возмещения ущерба в размере 75 тысяч долларов и рассмотрения дела присяжными.