



С 17 сентября начнет курсировать ночной поезд между Иерусалимом и Тель-Авивом

Министерство транспорта сообщает, что скорый поезд между Иерусалимом и Тель-Авивом начнет осуществлять ночные перевозки в ближайшие недели.



С 17 сентября поезда в каждом направлении будут курсировать один раз в час по ночам с субботы до среды.



Министерство сообщает, что в четверг рейсов не будет— обычно это основной вечер ночной жизни в Израиле — из-за необходимости технического обслуживания на иерусалимском конце линии, хотя поезд будет курсировать всю ночь между Тель-Авивом и аэропортом Бен-Гурион.

