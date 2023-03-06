



Рынок элитной недвижимости Дубая догоняет Нью-Йорк и Лондон

Дубай является самым оживленным рынком элитной недвижимости в мире после Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона после того, как в город хлынул поток богатых инвесторов, ставших его надежной гаванью на фоне геополитической и экономической неопределенности в других странах, пишет Bloomberg.



По данным консультанта по недвижимости Knight Frank LLP, в этом ближневосточном деловом центре в прошлом году было совершено 219 сделок по продаже недвижимости стоимостью от $10 млн. Для сравнения, в Нью-Йорке было зарегистрировано 244 сделки на сумму $10 млн или более, в Лос-Анджелесе - 225 сделок, а в Лондоне - 223.



Дубай также стал пятым городом по активности продаж на сумму $25 млн и выше с 26 сделками.



Тем не менее, Дубай является одним из самых "доступных" рынков элитного жилья в мире, занимая 16-е место в рейтинге 20 мировых рынков элитного жилья.



Россияне были крупнейшими международными покупателями недвижимости в Дубае в прошлом году.