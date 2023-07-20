



“Рыбы-пенисы” заполонили пляж в Аргентине

Местные аргентинцы, которые прибыли на пляж недалеко от Рио-Гранде, обнаружили тысячи существ, выброшенных на берег, сообщает Mirror.



10-дюймовые “рыбы-пенисы” телесного цвета получили свое прозвище за вопиющее сходство с человеческим придатком. Обычно они покрывают морское дно, но сильные штормы в этом районе выбросили их на берег недалеко от пляжей Мультиллара, к северу от Рио-Гранде.



Существо на самом деле является ложным червем. Ученые знают их как Urechis Unicinctus. Несмотря на то, что они намного больше, чем средняя человеческая часть, в честь которой они названы, они действительно похожи на него: с большим стержнем и большой головой с отверстием, которое они используют, чтобы поедать водоросли с морского дна.



Жители, обнаружившие пляжный берег, усеянный мясистыми морскими обитателями, делятся фотографиями и видео, которые становятся вирусными в социальных сетях.



Конечно же, вирусные фото и видео вызвали массу шуток у интернет-пользователей.



“Куда ты кладешь батарейки?” — пошутил один пользователь, сравнив червя с секс-игрушкой.



“Вау, некоторым морским животным это понравится”, — пошутил другой.



