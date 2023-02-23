



Рваные штаны раввина Каневского выставят на аукцион

Брюки, выставленные на аукцион, описываются как “святые” . Они когда-то принадлежали покойному раввину Хаиму Каневскому, лидеру ортодоксальных евреев, которого его последователи считают ведущим авторитетом своего поколения.



Каневский умер в прошлом году в возрасте 94 лет, и теперь владельцем его штанов может стать каждый. Стартовая ставка составляет 3200 долларов.



Торги в аукционном доме Prime Judaica в населенном харедим городе Лейквуд в штате Нью-Джерси начинаются 1 марта. Предмет указан как “Святые штаны от Принца Торы, нашего лидера раввина Хаима Каневского”.



На странице аукционного дома размещено письмо, написанное и подписанное Гедальяху Кенигсбергом, который называет себя внуком и бывшим помощником Хаима Каневского .



”Я, нижеподписавшийся, свидетельствую, что эти черные штаны… фирмы Shai Shaul, с прорехой по низу, носил мой старец, уважаемый рабби Хаим Каневский , блаженной праведной памяти, в течение длительного периода времени. Я заслуживал того, чтобы своими глазами увидеть, как он носит это ”, — написано в письме.



На веб-сайте интернет-магазина брюки Shai Shaul стоят примерно от 13,50 до 16,25 долларов.



Письма и судебные постановления, написанные Каневским, ушли с аукционов за сотни, а иногда и тысячи долларов и начали продаваться еще при его жизни.







