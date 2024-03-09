



Руперт Мердок обручился с бывшей тещей Абрамовича

Как сообщается, 92-летний Руперт Мердок уже несколько месяцев встречается с 67-летней россиянкой Еленой Жуковой.



Церемония бракосочетания, которая как ожидается, состоится в его поместье Морага в Калифорнии в этом году, станет шестой для Мердока.



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Жукова ранее была замужем за российским нефтяным миллиардером Александром Жуковым, а их дочь Даша - светская львица и бизнесвумен - до 2017 года была замужем за российским олигархом Романом Абрамовичем.

