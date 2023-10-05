



Руммер Уиллис призывает относиться к планете, как к дому своих детей

Став мамой, Руммер руководствуется в жизни своего ребенка здоровым подходом к питанию и к образу жизни.



Малышка Луетта Айсли Томас Уиллис родилась 18 апреля у себя дома.



По словам Руммер, она наслаждается каждым моментом. Будучи большой противницей пластика, дочь “Крепкого Орешка” уверена, что в воспитании детей важно не только наблюдать за их взрослением, но и сберегать окружающую среду.



Каждый раз, когда человек сознательно делает выбор, мы заботимся о будущем наших детей, об их доме. “Давайте ценить это и будем сознательными хозяевами нашей планеты”.



