Рулетка в украинских онлайн казино на сайте Casino Zeus

Одной из самых популярных игр в онлайн-казино, без сомнения, является рулетка.



В настоящее время невозможно представить казино без столь востребованной игры. Количество новых вариантов продолжает расти. В статье Casino Zeus расскажет вам все об казино рулетка онлайн на реальные деньги: правила игры, различные варианты, как вы можете сделать ставку, где вам лучше всего играть в онлайн-рулетку и лучшие стратегии.



История рулетки



Принято считать, что история Блеза Паскаля, который во время шестимесячного ретрита во французском монастыре сконструировал устройство, послужило отправной точкой для сегодняшнего колеса рулетки.



Блез Паскаль искал изобретение вечного двигателя. Для своего эксперимента он сконструировал большое устройство в виде большого колеса. Именно

благодаря друзьям родилась идея использовать устройство для азартных игр. После нескольких корректировок был создан предшественник колеса рулетки, которое мы знаем сегодня.



Рулетка в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, была впервые замечена в Париже около 1796 года. В то время в нее играла только богатая элита. В то время было только колесо рулетки с 00 и от 0 до 36. Эта форма рулетки теперь называется американской рулеткой .



Только в 1843 году в немецком спа-казино французы: Франсуа и Луи Блан представили колесо рулетки с одним номером 0. Они придумали это, чтобы конкурировать со всеми другими казино, которые имели традиционные колеса с одинарным 0 и двойным 0. Этот вариант сегодня называется европейской рулеткой . Это потому, что эта форма является наиболее распространенной и наиболее распространенной разновидностью рулетки в Европе.



Игра на деньги и бесплатно в онлайн рулетку



Интернет-казино предлагает возможность играть с автоматизированным колесом рулетки в трех различных формах. И одна из таких версий — рулетка с низкими ставками. Отличная возможность для игроков, которые еще не очень опытны в этой игре. Вы можете играть от € 0,10. Также имеются режимы со средними и высокими ставками. Но начинающим игрокам стоит попробовать потренироваться в демо-режиме — это хорошее начало для игрока, который хочет попрактиковаться в правилах игры, прежде чем делать ставки на реальные деньги. Имеется много онлайн-провайдеров, где можно попробовать сыграть в рулетку



Стратегии в онлайн-рулетке



Для онлайн-рулетки сложно выделить стратегию, которая гарантированно сработает в онлайн-казино. В другой игре в казино игрок может включить тактику подсчета карт, или подробное изучение правил может помочь вам.



В онлайн-рулетке тактика работает немного по-другому, так как вы имеете дело с вращающимся шариком, а также может иметь больше общего с удачей.



Стратегия мартингейла в рулетке



Популярным методом ставок на стратегию в онлайн-рулетке является теория Мартингейла. При использовании этой стратегии вы удваиваете ставку каждый раз, когда проигрываете в игре. Вы продолжаете удваивать это, пока не выиграете один раз.



Поскольку вы всегда удвоили ставку, вы получаете прибыль, когда останавливаетесь после первой выплаты. С этой стратегией вы должны быть осторожны, чтобы не достичь максимального предела ставки. Когда вы придете к этому, вы больше не сможете компенсировать предыдущую потерю.



Стратегия игры в рулетку Даламбера



Более безопасной теорией для игрока с меньшим бюджетом является стратегия игры в рулетку Даламбера. Когда вы проигрываете, вы добавляете еще одну фишку, а когда выигрываете, вы снимаете еще одну фишку со ставки.



Отличие стратегии Мартингейла в том, что вы не всегда делаете большой рейз, когда проигрываете. Кроме того, убыток компенсируется снова, когда вы делаете рейз, если вы понесли убыток.



Стратегия игры в рулетку One Hit Wonder



Со стратегией игры в рулетку One Hit Wonder вы используете очень простую теорию, согласно которой игрок мало думает между различными раундами.

Идея этой стратегии заключается в том, что вы выбираете одно число и продолжаете делать ставки на это число до тех пор, пока шарик не остановится на вашем числе. Выплата при ставке на выигрышный номер составляет 35:1, и идея этой стратегии заключается в том, что мяч действительно должен упасть на ваш номер.



Если вы проиграете ставку 30 раз с вашим номером, вы должны удвоить ставку 15 раз. После этого следует сделать ставку 10 раз, что в три раза превышает первую ставку по стратегии игры в рулетку One Hit Wonder.



Заключение



Во всех украинских казино вы должны сначала создать игровую учетную запись, прежде чем сможете начать играть в рулетку.

Попробуйте сначала бесплатные игры, ведь так вы сможете спокойно изучить все правила, опробовать стратегии и посмотреть, какой вариант вам действительно нравится больше всего.