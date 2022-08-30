



Руководитель гуманитарной организации в Газе приговорен к 12 годам тюрьмы

Во вторник израильский суд приговорил директора крупной международной благотворительной организации в Газе к 12 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в терроризме, несмотря на то, что независимые расследования не нашли доказательств правонарушений.



Мохаммед эль-Халаби, директор международной христианской благотворительной организации World Vision в Газе, был арестован в 2016 году и обвинен в переводе десятков миллионов долларов в пользу правящей на территории Газы исламской террористической группировки ХАМАС. Судебный процесс и длительное содержание эль-Халаби под стражей обострили отношения между Израилем и гуманитарными организациями, оказывающими помощь палестинцам. Приговор, вероятно, еще ухудшит эти связи.



Судебный процесс проливает свет на то, как израильская правовая система рассматривает деликатные дела, связанные с безопасностью. Критики говорят, что суды слишком часто принимают сторону доказательств, представленных службой безопасности Израиля.



"Это немыслимо", — сказал адвокат эль-Халаби Махер Ханна о продолжительности приговора.



И эль-Халаби, и World Vision отвергли обвинения, и независимая проверка в 2017 году также не обнаружила доказательств поддержки ХАМАС. Австралия, которая была крупнейшим донором гуманитарной деятельности World Vision в Газе, пришла к аналогичным выводам в своем собственном расследовании.

В заявлении World Vision говорится, что приговор резко контрастирует с доказательствами и фактами по делу.



"Арест, шестилетнее судебное разбирательство и несправедливый приговор являются примером действий, которые препятствуют гуманитарной работе в Газе, Иудее и Самарии, чтобы помочь палестинцам", — заявила World Vision.



В июне окружной суд южного израильского города Беэр-Шева признал эль-Халаби виновным по нескольким пунктам обвинения, включая членство в террористической организации, предоставление информации террористической группировке, участие в учениях боевиков и ношение оружия.



Согласно обвинительному заключению, эль-Халаби ежегодно переводил "миллионы" долларов, а также передавал оборудование от World Vision и его доноров в ХАМАС. В нем говорится, что ХАМАС использовал средства для боевых действий, а также для обучения детей, продовольственной помощи и конкурсов на знание Корана для своих сторонников.



Суд, похоже, в значительной степени полагался на признание аль-Халаби, которое не было обнародовано. Ханна, его адвокат, заявил, что признание было дано его клиентом под давлением и не должно было приниматься в качестве доказательства. Он также сказал, что защите был предоставлен "очень ограниченный доступ" к уликам.



Ханна сказал, что аль-Халаби намеревается обжаловать вердикт и приговор, добавив, что его подзащитный принципиально отклонил несколько предложений о признании вины, даже несмотря на то, что они позволили бы ему выйти на свободу.



Израильские власти неоднократно заявляли, что у них есть доказательства того, что ХАМАС внедрился в группу помощи и получил доступ к ресурсам, которые направлялись для нуждающихся жителей Газы.



Критики говорят, что Израиль часто полагается на сомнительных информаторов. Они утверждают, что Израиль клевещет на группы, оказывающие помощь или другую поддержку палестинцам, чтобы "укрепить свою почти 55-летнюю военную оккупацию палестинских территорий". Израиль заявляет, что поддерживает работу организаций по оказанию помощи, но должен предотвратить попадание донорских средств в руки вооруженных террористических групп, таких как ХАМАС.



После ареста аль-Халаби World Vision приостановила свою деятельность в Газе, где более 2 миллионов палестинцев живут в условиях израильско-египетской блокады. Израиль говорит, что ограничения необходимы для сдерживания ХАМАС, в то время как критики рассматривают их как форму коллективного наказания.



World Vision работала с несколькими западными странами-донорами над проведением независимой проверки своей деятельности в Газе. Команда из примерно дюжины юристов, включая многочисленных бывших помощников прокуроров США, просмотрела почти 300 000 электронных писем и провела более 180 интервью. Судебные аудиторы проверили почти все финансовые транзакции в World Vision с 2010 по 2016 год.



По данным отчета, не было обнаружено никаких доказательств того, что эль-Халаби был связан с ХАМАС или перенаправлял какие-либо средства . Вместо этого было установлено, что эль-Халаби усилил внутренний контроль и приказал сотрудникам избегать любых контактов с подозреваемыми в связях с ХАМАСом.



В июле 2017 года они представили World Vision и странам-донорам отчет объемом более 400 страниц о своих выводах. World Vision заявила, что предложила предоставить отчет Израилю, но израильские власти отказались подписать соглашение о неразглашении.

