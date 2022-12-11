



Рукопись Чарльза Дарвина с автографом автора продана по рекордной цене

Рукопись, подписанная великим ученым, была продана за 882 000 долларов (719 000 фунтов стерлингов) на момент закрытия торгов аукциона Sotheby's.



Ожидалось, что цена на лот может подняться еще выше, хотя и та сумма, за которую была куплена рукопись, по-прежнему намного превышает все ранее уплаченные за материалы Дарвина.



Дарвин написал документ в 1865 году для журнала о знаменитостях "The Autographic Mirror". Издание напечатало факсимиле почерков и подписей известных людей вместе с их биографиями.



Когда редактор попросил Дарвина внести свой вклад, ученый воспользовался возможностью, чтобы дать отпор оппонентам своей теории.



В то время, через шесть лет после выхода первого издания его книги "Происхождение видов", его теория не могла объяснить происхождение самой жизни.



Дарвин признал, что это так, но сказал, что это не имеет отношения к его наблюдениям за тем, как жизнь на Земле развивалась и диверсифицировалась. Как и в случае с гравитацией, ее "сущность" может быть непонятна, но уравнения Ньютона, безусловно, работают, писал он.



Аргумент взят из третьего издания книги Дарвина.



Личность покупателя рукописи пока не разглашается.



Предыдущая самая высокая цена за документ Дарвина составляла чуть более 400 000 фунтов стерлингов.

