



Розыгрыш джекпота 1,9 миллиарда долларов отложен из-за технических проблем

Розыгрыш Powerball в понедельник вечером, первоначально запланированный на 22:59 по восточному времени, был отложен из-за «технических проблем».

После устранения возникших сложностей выигрышные номера будут опубликованы на сайте powerball.com, а запись розыгрыша будет доступна на канале Powerball на YouTube. Время проведения розыгрыша пока не сообщается.



Калифорнийская лотерея Powerball написала в Твиттере: “Когда необходимые протоколы безопасности будут завершены, розыгрыш будет проводиться под наблюдением сотрудников службы безопасности лотереи и независимых аудиторов”.



Джекпот Powerball вырос до 1,9 миллиарда долларов за выходные, установив еще один рекорд после того, как никто не выиграл главный приз в последнем розыгрыше в субботу. Розыгрыши Powerball транслируются в прямом эфире каждый понедельник, среду и субботу вечером из студии розыгрыша лотереи в Таллахасси, штат Флорида.



За последние три месяца ожидание предполагаемого призового фонда лотереи неуклонно росло, поскольку прошли десятки раундов Powerball, но никто не забрал домой джекпот в полном объеме. Последний главный приз достался выигрышному билету, проданному в Пенсильвании в начале августа, и с тех пор призовой фонд постоянно увеличивается.



Если один или несколько билетов Powerball выиграют в понедельник, сумма джекпота, которую получит наличными победитель, составит 929,1 миллиона долларов. Призеры могут получить свой выигрыш либо в виде единовременной выплаты в полном объеме после вычета налогов, либо в виде аннуитета, который выплачивается 30 поэтапными платежами в течение 29 лет.